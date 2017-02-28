انتظروا مفاجأة رامي عياش الفريدة من نوعها!!

بعد غيابه عن الساحة الغنائية خلال الفترة الراهنة بسبب انهماكه طويلاً بتصوير مسلسل أمير الليل، يبدو أنّ البوب ستار رامي عياش سيعوّض هذا الغياب بأعمال من “العيار الثقيل” كما يُقال. وكنا بدورنا تساءلنا عما لو كان رامي سيُطلق جديده بعد انتهاء عرض المسلسل. وها نحن اليوم نحصل على الرد!

فقد علمت نواعم من مصادر خاصة بأنّ البوب ستار رامي عياش بدأ بتنفيذ أغنية جديدة لن تشبه أي عمل غنائي آخر، فعمله الجديد سيُظهر كافة قدراته الصوتية بمستوى أداءٍ عالٍ، ويتعاون البوب ستار في هذا العمل مع الموزّع داني الحلو.

وتتميّز أغنيته الجديدة بتأليفها الموسيقي عدا عن أسلوبها المتميز في المغنى، فهي تتشابه مع أغنية تتر مسلسل أمير الليل من ناحية التأليف والتوزيع الموسيقي الذي يحتاج إلى أوركسترا لتستهلّ الأغنية بمقطوعة موسيقية. وتفيد مصادرنا بأنّ رامي لم يختَر موعداً محدداً لإطلاق هذه الأغنية ولم يقرر ما إذا كان سيضمها لألبومه أم أنّه سيطرحها على طريقة الأغنية المنفردة، ولكن من المقترح أن يُطلق أغنية خلال موسم الربيع.

في سياق منفصل، اختار الفنان وائل كفوري التعاون مع نفس الموزّع الموسيقي الذي يتعاون معه الفنان رامي عياش، كما تؤكّد مصادرنا أنّ الموزّع داني الحلو منهمك منذ فترة بالعمل على أغنيات خاصة بألبوم الفنان وائل كفوري وذلك تزامناً مع عمله على أغنية البوب ستار. وبعيداً من ذلك فقد توجّه عياش خلال الأيام الأخيرة إلى المغرب لإنجاز بعض أعماله الخاصة وإجراء الاجتماعات قبل العودة إلى بيروت مجدداً.

(نواعم)