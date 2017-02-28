زفاف فادي الحايك اركيلة ابن جميل وهناء بعد ماكبر وصار شب (فيديو)

رغم مرور 20 عاماً على عرض مسلسل “يوميات جميل وهناء”، لا يزال فادي الحايك الّذي لعب دور “أرغيلة” طفل الثنائي أيمن زيدان ونورمان أسعد في المسلسل السوري الشهير ينال شهرته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ففي الأشهر الماضية تداول روّاد الإنترنت بكثافة صوراً حديثة للشاب السوري فادي الحايك رغم أنها تعود إلى عام 2015 ونالت رواجاً كبيراً عبر منصّات التواصل الإجتماعي.

أمّا اليوم فينشغل ناشطون على الإنترنت بنشر فيديو يضمّ مجموعة صور من زفاف “ارغيلة” إبن “جميل وهناء” بحضور المشاهير ومن بينهم الممثل السوري باسم ياخور. لكن ما لم يعرفه البعض أن دخول فادي الحايك القفص الذهبي كان قبل اشهر وليس في الساعات الماضية.

