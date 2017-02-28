شاهين ودندن في سفارة دولة فلسطين

زار «محبوب العرب» الفنان يعقوب شاهين والفنان أمير دندن سفارة دولة فلسطين في بيروت، حيث التقيا بسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وطاقم السفارة.

وقدّم السفير دبور درع سفارة دولة فلسطين إلى الفنانيين، مؤكداً على أهمية كافة وسائل النضال بما فيها الثقافة والفنون للوصول الى تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، ومذكّراً بكلمات الشهيد «أبو عمّار» بأنّ الثورة ليست بندقية ثائر فحسب، بل مبضع جرّاح، ومنجل فلاح، وقلم شاعر، وريشة فنان وصوت يصدح في كافة أرجاء المعمورة بإسم فلسطين.

وقدّم الفنانان شاهين ودندن درعاً مصنوعاً من شجر زيتون فلسطين.