نوال الزغبي لنجوى كرم : كل عام وأنت شمس شارقة والأيام الجاية

لميا جردلي

هنّأت الفنّانة نوال الزغبي شمس الأغنية اللبنانية الفنّانة نجوى كرم بمناسبة عيدها الذي يصادف يوم 26 شباط، وكتبت نوال عبر صفحتها الخاصة على “تويتر” لنجوى: “كل عام وأنت شمس شارقة والأيام الجاية تكون صحة ونجاح وحب”.

من جهتها ردّت نجوى على كلام الزغبي وقالت: “وأنت الذهب يلي بيبقى يلمع وقيمتو تزيد”.

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