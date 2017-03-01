اليكم تفاصيل انتهاء خلاف سيرين عبد النور ونادين الراسي !!

بعد خلاف وخصام استمرّ لفترة طويلة تصالحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مع زميلتها وصديقتها الفنانة نادين الراسي، وقد تدخل الإعلامي اللبناني نيشان لإنهاء الخلاف بين النجمتين اللتين تربطه بهما علاقة صداقة قوية، وبالفعل حرص نيشان على ذلك لعلاقة الصداقة القوية التي كانت تربط عبد النور والراسي حسبما صرّح مصدر مقرّب من النجمتين.

وكانت كثيراً الصحافة العربية قد انشغلت برصد تفاقم الخلاف بين نادين وسيرين حيث التقطتهما كاميرات المصوّرين الصحافيين اكثر من مرة في احتفالات ومناسبات وكل منهما تبتعد عن الأخرى وتتجنب إلقاء السلام أو مشاركة اصدقائها المشتركين، وقد حرص الثنائي على إنهاء الخلاف إعلامياً وصحافياً فدعت سيرين، نادين الى حفل عيد ميلادها الذي أقامته قبل أيام ولّبت الأخيرة الدعوة لتعلنا للجميع أن الخلاف بينهما قد انتهى بالفعل. وبدوره حضر نيشان حفل عيد ميلاد سيرين الذي أقامه لها زوجها فريد رحمة وحرص على التقاط الصور مع النجمتين.

من جهة اخرى حرصت سيرين عبد النور على تقديم واجب العزاء لنادين وجورج الراسي بوفاة جدتهما بعد صراعها مع المرض وتدهور حالتها الصحية. وهكذا عادت الصداقة والمودة بين النجمتين نادين الراسي وسيرين عبد النور لتنتهي فترة الجفاء والخلاف بينهما.

(نواعم)