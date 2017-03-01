بالصورة : راغب علامة يعزي نجوى كرم عبر تويتر … وهذا شقيقي خضر !!

تقدم الفنان راغب علامة بخالص التعازي للفنانة نجوى كرم بوفاة شقيقها نقولا كرم، حيث كتب علامة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“عند وصولي الى دبي سمعت بخبر وفاة نقولا كرم شقيق الفنانة الصديقة نجوى كرم التعازي الحارّة لنجوى أدعو لها بأن يلهمها الربّ الصبر والسلوان”.

يذكر بان الفنان راغب علامة سافر اليوم الى دبي برفقه مدير أعمال وشقيقه خضر علامة حيث نشر صورة لهما في الطائرة وعلق عليها بالتالي:

“في الطائرة مع شقيقي خضر مغادراً بيروت الى دبي لأقامة حفل ليلة غد الأربعا في المكان الشهير billionaire club الى اللقاء”.