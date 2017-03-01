سيلفي تجمع المبدعون عاصي الحلاني وطوني عيسى وباسم ياخور!!

نشر الفنان عاصي الحلاني عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة على طريقة الـ”Selfie” جمعته بالممثل السوري باسم ياخور، والممثل طوني عيسى.

وعلّق الحلاني على الصورة، قائلًا: “أحلى سيلفي من أيد حبيب قلبي الفنان باسم ياخور والأخ الغالي الفنان طوني عيسى.. دائماً بيروت بتجمعنا”.

يُذكر أن الحلاني كان قد إنتهى من تصوير أغنية “الأسرى”، تأليف وإشراف الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف، ألحان عاصي نفسه وتوزيع طوني سابا، إخراج عبد الفتاح إسماعيل، وإنتاج وزارة الأسرى الفلسطينية، ويأتي هذا العمل في إطار تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الكليب الخاص بالعمل خلال مؤتمر صحفي سيتم انعقاده قريبا في بيروت.