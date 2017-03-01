فريق عمل مسلسل “ادهم بيك” يحتفلون بانتهاء التصوير !!

انتهى فريق عمل مسلسل “ادهم بيك” من التصوير يوم الثلاثاء وذلك بعد اشهر من العمل المتواصل.

وقد نشر بطل العمل النجم يوسف الخال صورة على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام اثناء الاحتفال مع فريق العمل وتم قطع قالب حلوى في المناسبة.

وعلق “الخال” على الصورة قائلاً: “And cut… مبروك خلصنا و بالتوفيق للجميع”.

بدوره علق كاتب المسلسل الممثل والكاتب طارق سويد على الحدث السعيد قائلاً: “يحدث الأن، الإنتهاء من تصوير اخر لقطة من مسلسل أدهم بيك والإحتفال بالمناسبة…كنت حابب كون معكن، لإتشكركن فرداً فرداً، بس ما قدرت…شكرا” لشغفكم جميعاً وانشالله منلاقي نتيجة تعبنا واكتر”.

نذكر ان مسلسل “ادهم بيك” من انتاج شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد وهو مسلسل تاريخي من بطولة نخبة من وجوه الدراما يوسف الخال، يوسف حداد ، بيتر سمعان، ريتا حرب، رانيا عيسى، زينة مكي، كريستينا، اسعد رشدان، يوسف حداد، انور نور، نعم ابو شديد، ماغي بدوى غيرهم. ومن كتابة طارق سويد، المسلسل من إخراج زهير أحمد قنوع .