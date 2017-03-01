هكذا كان رد محمد عساف على دنيا بطمة !!

بعد انتقادها له أكثر من مرة وفي أكثر من حديث خرج الفنان الفلسطيني محمد عساف عن صمته ورد على الفنانة المغربية دنيا بطمة.

عساف قال: “للمرة المليون أقول لها ربي يوفقك، لا أكن لك أي حقد أو كراهية، كما لم أتحدث عنها يوماً بالسوء، بل على العكس أشيد دائماً بصوتها، صدقيني يا دنيا لا يوجد لدي أي مشكلة معك أو لا أشعر بالضغينة أو بالحسد نحوك”.

وأضاف: “يا دنيا بما انك لم ترِ خير الانسان من شره فلا تحكمي عليه ولا تلقي اتهاماتك بلاء على الناس، إذا أردت أن تتحدثي في الإعلام عن موضوع معين فهناك مواضيع أكثر أهمية وأفضل من هذا الأسلوب، صدقيني الحقد والكراهية والقيل والقال لا فائدة منهم، ولا وقت لدي لأرد على هذه المواضيع”.

وأكد: “لم يجمعني أي حديث شخصي بها ولا يوجد أي تواصل بيننا، لكنني لا ألومها إذا كانت تشعر بالغيرة، يا دنيا لو شتمتيني لن أشتمك، ومهما قلت لن أقول كلاماً سيئاً بحقك، بالنهاية أنا انسان عندما أنام على وسادتي أنام مرتاح الضمير، لأنني لم أشتم أحداً يوماً أو أظلم انساناً أو أحسده، أمشي في طريقي وأعرف ما هو وما غير ذلك هوامش”.