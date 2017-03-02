ديانا كرازون عضو لجنة تحكيم للمرة الأولى!!

تعاقدت الفنانة الأردنية ديانا كرازون على المشاركة في برنامج اختيار المواهب “نجم الأردن – تحدي الغناء” في موسمه الثالث، وقد تحمست ديانا فوراً للأمر حيث ستكون عضو لجنة تحكيم في البرنامج وذلك للمرة الأولى، كما رحبت كرازون بفكرة البرنامج لأنها سبق أن تخرجت من برنامج للهواة هو “سوبر ستار”.

وسيكون الى جانب ديانا في لجنة تحكيم البرنامج كل من الفنان هاني متواسي والموزع الموسيقي نديم سراج وسيجري عرض البرنامج حصرياً على قناة رؤيا ابتداءً من ٣ آذار الجاري.

وعلى الرغم من أن ديانا كرازون سبق أن نالت لقب سوبر ستار العرب في موسمه الأول عام 2003 خطواتها الفنية كانت بطيئة إلى حد كبير على مدى 14 عاماً، وربما يكون برنامج “نجم الأردن” فرصة كبيرة لها لتطل على الجمهور بشكل أسبوعي وتجدد حضورها.