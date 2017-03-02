لماذا زارت عبير نعمة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون؟

قامت الفنانة عبير نعمة بزيارة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في قصر بعبدا ، وعرضت عليه برنامج “اتنوفوليا” الّذي صوّرته على حلقات عدّة في مختلف دول العالم، والّذي غنّت فيه بنحو 21 لغة مختلفة بهدف إظهار صورة لبنان الحضاريّة على حقيقتها.

كما شكرت الرّئيس عون استقباله لها والاهتمام الذي أبداه بالثّقافة والفنون وحرصه على اظهار صورة لبنان الحضارية في مختلف الميادين.

وهنّأ الرّئيس عون من جهته نعمة على “مجمل أعمالها والمستوى الّذي تحرص على تقديمه”، معتبرًا انّ صورة لبنان كوطن لتلاقي الحضارات والثّقافات واغتنائها من بعضها البعض تظهر جليًّا في ما تقوم به، وهو يساهم في اعلاء شأن الفنّ اللبنانيّ الّذي وصل بفضل مبدعين كبار الى المصاف العالميّة.