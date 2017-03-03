إطلالة نوال الزغبي الأرجوانية من توقيع زهير مراد

حلت نوال الزغبي ضيفة على برنامج “شيري استوديو” الذي تقدمه شيرين عبد الوهاب. العمل التلفزيوني الحواري استضاف مجموعة من النجوم، ولكن كانت نوال أبرزهم. فأي لوك اختارت “النجمة الذهبية”؟

ارتدت نوال ثوباً من اللون الأرجواني الغامق، حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، إذ درجت على الاختيار من بين تصاميمه في الفترة الأخيرة فستان مميز بقصته التي دمجت بين أقمشة الشيفون والدانتيل.

كما يلفت الثوب الأنظار بلونه القوي الذي يعد من أكثر الألوان التي تفضلها نوال وسبق وأطلت به مرات عدة.

كعادتها عرفت نوال كيف تبرز جمال القطعة عبر تسريحة شعر ناعمة ومكياج جميل. لوك نوال كان ناجحاً، وهو يندرج ضمن نطاق الستايل الذي تفضله الفنانة الشهيرة. فهل وجدتها جميلة بلمسة زهير مراد؟

(فوشيا)