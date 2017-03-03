جمهور نانسي عجرم يطلق هاشتاغ #WeWantHassaBek

طالب جمهور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بألبوم “حاسة بيك” الذي من المتوقع أن يبصر النور خلال أسابيع.

ومن خلال هاشتاغ #WeWantHassaBek عبر مواقع التواصل الإجتماعي، طالب جمهور نانسي الكبير بالألبوم الذي طال انتظاره.

ومن المفترض أن تُطلق نانسي ألبومها الذي يحمل اسم “حاسة بيك” بالإضافة إلى فيديو كليب أغنية “حاسة بيك” التي صورتها مع المخرجة اللبنانية ليلى كنعان بعد سلسلة تعاونات ناجحة بيهما.

كما تواصل نانسي نجاح أغنيتها “عم بتعلّق فيك” التي أطلقتها قبل أسابيع على مواقع التواصل الإجتماعي، وتخطى عدد مستمعيها 9 مليون.