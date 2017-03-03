سنا نصر : لهذا السبب لم أقدم حلقة اللوتو اللبناني!!

في اتصال خاص بموقع الفن بالاعلامية سنا نصر للاستفسار حول سبب عدم تقديمها حلقة اليوم من اللوتو اللبناني قالت :”لم أستطع تقديم حلقة اليوم بسبب نزلة برد شديدة أصابتني، وأعتبر أن فوز 166 شبكة دفعة واحدة بالجائزة الأولى أمر فريد من نوعه”.

وقد حالف الحظ وللمرة الأولى في تاريخ لبنان 16 شخصاً فازوا جميعهم بالجائزة الأولى في سحب اللوتو اللبناني بتاريخ اليوم 2 آذار 2017.

وسيتشارك الفائزون الجائزة التي تبلغ قيمتها حوالى الملياري ليرة لبنانية ليحصل كل منهم على مبلغ قدره حوالى 116 مليون، وحتى أن المرتبة الثانية أيضاً فازت فيها شبكة واحدة وتبلغ قيمتها أيضاً حوالى 116 مليون ليرة.