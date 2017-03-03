عودة سيرين عبد النور الى الدراما مع سما الفن وسيف سبيعي

بدأ المخرج السوري سيف الدين سبيعي بتصوير مسلسل قناديل العشاق، في حارات دمشق من باب توما القديمة الى حارة القشلة، حيث يصوّر سبيعي مسلسله الجديد، عن قصة وسيناريو للكاتب خلدون قتلان.

ورغم التأخير في بدء التصوير، أعلنت شركة سما الفن، أن المسلسل سينضم للسباق الرمضاني القادم، وستكون بطلته الفنانة سيرين عبد النور، متفرّغة تماماً لهذا العمل، الذي يعيدها الى الدراما التلفزيونية بعد غيبة طالت قليلاً.

وهي ستكون في العمل الدرامي السوري، الى جانب نجومه المميزين الكبار من سوريا ولبنان، مثل النجمين القديرين رفيق علي أحمد وحسام تحسين بيك، ومعهما عبد المنعم عمايري، نجاح سفكوني، صباح بركات، حسن عويتي، ديما قندلفت، فايز قزق، خالد القيش، وفاء موصلي، ميريم عطا الله، سارة فرح، وروعة ياسين.

يُذكر أن المسلسل عبارة عن فانتازيا تاريخية جميلة، تختلف عن السائد في الدراما الرمضانية بعدة نواحي، وقد أعرب سيف سبيعي عن أنه سيتحدى بنجومه وخصوصاً سيرين عبد النور، التي فكّرت طويلاً وقرأت بعناية، قبل أن توافق على هذا العمل الجميل والمميز بكل تفاصيله.