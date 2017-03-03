مترجم “نور” و”وادي الذئاب” الى مثواه الأخير!!

توفي الفنان والكاتب والمترجم السوري عبد القادر عبد اللي في تركيا، عن عمر ناهز 60 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

والراحل هو خريج قسم فنون المسرح والمشهد، وحائز على “ماستير” في الرسوم المتحركة من جامعة المعمار سنان في مدينة اسطنبول.

ويعتبر عبد اللي من أهم الدراميين المترجمين من التركية إلى العربية، كمسلسلي “نور” و”وادي الذئاب”.

وكانت بداية حياته الفنية عبر ترجمة أعمال الكاتب الساخر عزيز نيسين، واقتباس روايته “زوبك” إلى المسلسل التلفزيوني الشهير “الدغري” (1992) من بطولة دريد لحّام وايمن زيدان وجمال سليمان وعباس النوري، وسيناريو وحوار رفيق الصبّان، ومن إخراج هيثم حقي.