نجاح حفيظ … “فطوم حيص بيص” هكذا أصبحت !!

أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي نشر صور للفنّانة السورية القديرة نجاح حفيظ الشهيرة بدور “فطوم حيص بيص” صاحبة الفندق في مسلسل “صح النوم” مع الفنّان الكبير دريد لحّام والفنّان الراحل نهاد قلعي.

وكانت بداية حفيظ (68 عاماً) في الستينيات من القرن الماضي، حين شاركت بعدد من الأعمال الدرامية، منها “اللص الظريف”، و”خياط السيدات”، بينما شهدت فترة السبعينيات تألقها الفني من خلال تجسيدها لشخصية “فطوم”.

وتوالت أعمالها بعد ذلك، والتي من أبرزها “الخبز الحرام”، و”ليل ورجال”، و”عش المجانين”. وشاركت أخيراً في مسلسل “أهل الغرام” كضيفة شرف.

(لها)