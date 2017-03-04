” إنتِ وأنا ” لـ هشام الحاج تحقق نجاحاً مميزاً

أطلق منذ أسبوع تقريباً الفنان اللبناني هشام الحاج أغنية جديدة تحمل عنوان ” إنتِ وأنا ” وصوّرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج زياد خوري في أميركا، وشاركته في الكليب الفنانة راكيل ، الكليب حتى الآن يحصد نجاحاً كبيراً وكما كان متوقعاً بأنه سينال إستحساناً عند المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بمشاهده الجريئة والحماسية والذي وصف من قبلهم بالاكثر من رائع .

هشام الحاج سعيد جداً بالنتيجة التي تحققت حتى اليوم وقد تخطت المشاهدة الـ 5 مليون خلال فترة وجيزة وإن دلّ هذا الشيء فإنه يدل على توقعات هشام، فكانت صائبة .