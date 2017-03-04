هكذا عبرت إليسا عن قبولها لإعتذار شيرين لها

أثار تصريح الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الأخير الذي أدلته لقناة “أغاني أغاني” اللبنانية جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تجاهلها لعمرو دياب واعتذارها من إليسا التي أكدت أنّها تعني لها كثيراً.

بدورها إليسا أعادت نشر فيديو إعتذار شيرين عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ما يؤكد أنّها قبلت إعتذارها إثر سخريتها منها في حفل زفاف الممثلين عمرو يوسف وكندة علوش. كما قامت إليسا بالترويج لحلقتها في برنامج “شيري استديو” بعد ساعات من إعتذار شيرين، حيث تطل هذا الأربعاء مع شيرين عبر قناة DMC.