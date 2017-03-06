أحلام تعترف بأسوأ إطلالة لها في “ارب ايدول” (صور)

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن أسوأ إطلالة ظهرت بها في الموسم الرابع من برنامج Arab Idol.

وقالت إن أسوأ إطلالة لها كان الفستان الهندي التصميم الذي كان في آخره “فرو”، مؤكدة أنها لم تنزعج من انتقادات بعض النشطاء لها، لأنها كانت غير موفقة بالفعل.

وعن أسباب ظهورها بهذا الشكل، قالت إن ما حدث هو أن الفستان صممه المصمم الهندي SabyaSachi خصيصاً لها قبل ثلاثة شهور من بدء برنامج Arab Idol، وعندما وصل من الهند إلى منزلها لم تتأكد من قياساته عليها، خاصة إنها فقدت الكثير من الوزن مع بداية البرنامج.

وأضافت أنها ارتدت الفستان لأول مرة قبل الحلقة مباشرة، فوجدته واسع لكنها لم تستطع فعل أي شيء، مشيرة إلى أن ما زاد من تعقيد الأمور هو إنها كانت في عجلة من أمرها، فجعلت مصفف الشعر يتعجل في عمله فظهرت بتسريحة شعر لم تكن مناسبة هي الأخرى.