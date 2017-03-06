ستيفاني صليبا تنهي تصوير “محطة وقود” إخراج سامر البرقاوي

إنتهت النجمة ستيفاني صليبا من تصوير دورها في “محطة وقود” من إنتاج شركة “سما الفن” وإخراج سامر البرقاوي.

وتلعب ستيفاني دور البطولة أمام النجم محمود نصر في حلقة إنسانيّة مؤثرة من سلسلة “شبابيك” المؤلّفة من ثلاثين حلقة مُنفصلة من ناحية القصّة والأبطال.

صوّرت ستيفاني صليبا مشاهدها في مدينة طرطوس السوريّة على مدى أربعة أيّام مُؤدّية دور “رهف” وهي إمرأة مُتزوّجة من طبيب، تختبر من خلال ظروف إنسانيّة تجربة قاسية تغيّر مجرى حياتها.

عن هذه التجربة، قالت ستيفاني صليبا:”سعيدة بتعاوني الأوّل مع المخرج سامر البرقاوي، ولا شكّ أنّ الوقوف أمام عدسة كاميرته له إحساس خاص حمّلني مسؤوليّة كبيرة”. أمّا لناحية الدور، فاعتبرت ستيفاني أنّ السبب الرئيسي الذي شدّها لأداءه هو الجانب الإنساني للقصّة الذي يُلامس الواقع الأليم في الوطن العربي والرسالة الكبيرة من هذه الحلقة.