كاتي هولمز: تربية ابنتي أهم من فني

أكدت الممثلة الأميركية كاتي هولمز أن تربية ابنتها الوحيدة “سوري”من زوجها السابق توم كروز أهم من عملها بالفن.

وأوضحت كاتي أن العمل بالفن غير مستقر أومضمون لذلك فإنها تولي اهتماما كبيرا بتربية سوري عن عملها بالفن في الوقت الحالي لأن طفلتها أهم شخص بالنسبة لها، حسبما أفاد موقع “بيبول”.

ولفتت كاتي ( ٣٨ عاما) إلي أن سوري تنعم بطفولة مستقرة و بريئة مضيفة أنه ” لا يوجد شيء في العالم أفضل من رؤية طفلك ينجح””.

وأكدت كاتي، التي جسدت دور سيدة أميركا الأولي سابقا جاكلين كنيدي مرتين، أنها تسعي بثبات للعمل خلف الكاميرا فهي تعمل الآن ممثلة و لكنها تود أن تعمل لاحقا كمخرجة.

وأشارت إلى أن الأطفال يبدأون تدريجيا كل يوم الابتعاد عن الآباء وهو شيء طبيعي لأنهم يصبحون أكثر استقلالية ولكنها عبرت عن قلقها من أن تتركها ابنتها حينما تكبر.

وتبذل كاتي قصاري جهدها لتحمي سوري، التي تبلغ من العمر عشرة أعوام، من أضواء هوليوود فهي لا تكترث بما تنشره الصحف الصفراء لأنها تعلم أن ما ينشر غير حقيقي.

(وكالات)