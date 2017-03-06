ميريام كلينيك ممنوعة من السفر!!

بعد قرار منع وزارة الإعلام اللبنانية عرض كليب “فوت جول” لميريام كلينك وجاد نخلة، تم استدعاء عارضة الأزياء لاستجوابها بشأن المشاهد الجريئة بالكليب.

وفور صدور قرار استدعائها، اتجهت ميريام للسفر إلى دبي، ولكن الشرطة بمطار رفيق الحريري أوقفتها، وأعطى القاضي أوامره بمنع سفرها لحين مثولها للتحقيق،

وقامت ميريام كلينك بالصراخ، لكنها مُنعت من السفر وعادت إلى منزلها.

ومن ناحية أخرى، استنكر المعلق الرياضي رؤوف خليف ظهور صوته في الكليب، وأعلن ذلك عبر حسابه بموقع Twitter كاتبا: “أحبائي اينما كنتم السلام عليكم. أستنكر بشدة لا حدود لها حشر واستغلال صوتي في فيديو كليب غنائي مخل بكل الآداب. حسبنا الله ونعم الوكيل”.