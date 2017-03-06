هذه هي حقيقة علاقة إليسا ووديع النجار!!

تصر دائماً النجمة اللبنانية إليسا على إعلان العلاقة القوية التي تجمعها بوديع النجار، حتى إنّها تنشر صوراً تجمعهما خلال لقاءات شخصية، وتحرص على وصفه بـ”صديقي المقرّب”.

وتعود هذه الصداقة – حسب وصف إليسا – إلى عدّة سنوات، ولكنّ الغريب أنّ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التقارير الصحافية أشارت مؤخّراً إلى وجود علاقة حبّ تجمع إليسا والمصوّر اللبناني وديع النجار، وأنّ الأمر لم يتوقّف عند علاقة حب فقط، بينما هناك خطوبة سريّة بالفعل.

ربما تكون هذه التكهنات سببها عدّة مواقف مرّت بها إليسا في الفترة الأخيرة، حيث بدت من عدّة منشورات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنّها تمر بأزمة عاطفية، وبعد ذلك بأسابيع بدت في حالة من السعادة واضحة وذلك من خلال الصور التي تنشرها بشكل يومي مع وديع النجار.

من جانبها، لم تعلق إليسا على خبر الخطوبة أو علاقة الحب التي يدّعيها البعض، وربما اكتفت بحرصها الدائم على كتابة كلمة “صديقي المقرب” على كل صورة تنشرها برفقته، وبالفعل لا توجد صورة واحدة يظهر فيها “النجار” مع إليسا إلا مصحوبة بتعليق “صديقي المقرب”.

(نواعم)