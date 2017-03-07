ليال عبود تغني بين جميلات مسابقة world next top model

أطلت الفنانة اللبنانية ليال عبود، في مسابقة “ world next top model “ التي اقيمت برمانا، وعرضتها محطة ” mtv” اللبنانية.

شارك في المسابقة عشرات ملكات الجمال اللواتي اتوا من حول العالم وأطلت ليال عبود التي بأبهى حلة حملت توقيع مصمم الازياء عقل فقيه و تألقت بعدد من الاغنيات .

ليال اعربت عن سعادتها بتلك المسابقة الدولية التي اقيمت على الاراضي اللبنانية هي الناحية التي تشجع السياحة و تعيد اليها الحيوية و الثقة و تعكس عشق اللبنانين للحياة و الفرح و المستقبل الزاهر .

ليال مازالت في المقابل تتكتم على اول تجربة سينمائية ممكن ان تأخذها الى عالم التمثيل وهي تؤكد انها لن تتطرق الى تفاصيل تلك الناحية الا بعد ان الاتفاق الجدي حولها .