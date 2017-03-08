انتظروا نوال الزغبي مع رابعة الزيات في برنامجها الجديد والمفاجأة!!

على الرغم من استبعادها قبل عامين عن برامج تلفزيون الجديد، بقيت علاقة الإعلامية رابعة الزيات جيدة مع المحطة.

التحضيرات بدأت للبرنامج الجديد

وبعد السهرة التي قدمتها الزيّات ليلة رأس السنة، وكانت ضيفتها الفنانة كارول سماحة، جرت مفاوضات بين الجديد والزيّات لتقديم صيغة برنامج جديد يعيد رابعة إلى الهواء بعد تقديمها طوال خمس سنوات برنامجها “وبعدنا مع رابعة”، وبالفعل بدأت التحضيرات لمجموعة سهرات خاصة، ستقدم تباعاً على الشاشة نفسها تحت اسم “أحلى ناس”.

نوال الزغبي تفتتح البرنامج

السهرة الأولى ستكون مع النجمة نوال الزغبي التي كانت ستطل مع رابعة في أمسية خاصة قبل أربع سنوات، لكن حسابات مدير أعمال الزغبي السابق باسكال مغامس حالت دون إتمام اللقاء بعدما كانت محطة الجديد قد أعدّت ديكوراً خاصاً بالحلقة، وتم تحديد موعد تصويرها، لكنها ألغيت في اللحظات الأخيرة ما جعل العلاقة فاترة بين القناة ورابعة الزيات من جهة وبين الزغبي من جهة أخرى، الى أن عادت المياه الى مجاريها، وتستعد الزغبي لهذه الاطلالة التي هي الأولى لها على قناة الجديد منذ سنوات عندما حلت ضيفة على برامج الإعلامي نيشان. والمفاجأة أن نوال الزغبي ستُطلق في البرنامج أغنية جديدة لها.

سهرات للمناسبات الكبرى

هذا وستكون السهرات مشابهة لما قدّمته الزيات مع المطربة كارول سماحة، وستعرض في مناسبات معينة كعيد الفصح المقبل، على أن يكون ضيف الحلقة الثانية الفنان راغب علامة، في حلقة يُقال إنها تكريمية لعلامة على مسيرته الفنية أكثر منها حوارية، وتجري الزيات وإدارة قناة الجديد مفاوضات ايضاً مع الفنان ملحم زين ليكون ضمن ضيوف هذه السهرات التي ستحمل توقيع المخرج نضال بكاسيني، وستحمل طابعاً تكريمياً. وبعيداً عن هذه السهرات، من المتوقع أن تبدأ الزيّات مرحلة جديدة مع تلفزيون الجديد، في الخريف المقبل في برنامج أسبوعي.

(نواعم)