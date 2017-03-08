فؤاد يمين يغني “Goal” على طريقته !! (فيديو)

عد الجدل الذي أحدثته أغنية “Goal” لعارضة الأزياء ميريام كلينك وجاد خليفة، قدّم الممثل فؤاد يمين الأغنية على طريقته مع الممثلين شانت كباكيان وأنطوني حموي.

وشارك يمين متابعيه عبر صفحته الخاصّة عبر “فايسبوك” بفيديو للأغنية حيث بدا فيها يغني ويعزف على الغيتار في حين تولّى أنطوني العزف على البيانو.