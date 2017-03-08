مصادر مقرّبة من إليسا تخرج عن صمتها وحقيقة الصور مع وديع!

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية في الساعات القليلة الماضية خبر خطبة الفنانة إليسا وخبر إفصاحها عن حبيبها عبر حسابها على إنستغرام. ومن دون تأكيد إليسا هذا الخبر أو نفيها له، استمرّت الأخبار بالتداول على الرغم من أن كل ما جمع إليسا بهذا الشاب هو بضع صور، وهذا أمر مألوف في العادة وليس بالجديد، ومنذ وقتٍ طويل تنشر إليسا صوراً لها مع هذا الشاب.

حقيقة علاقة إليسا بهذا الشاب

على الرغم من أن معظم المواقع استندت إلى الصور التي نشرتها إليسا، فإن علاقة إليسا به لم تكن جديدة، فهذا الشاب يُدعى وديع النجار ويعمل مصوّراً فوتوغرافياً. وقد عُلم من مصادر مقرّبة من إليسا أن هذا الشاب هو من أقرب أصدقاء الفنّانة التي اعتادت أن تنظّم جولاتٍ سياحيّة برفقة أصدقائها وليس بالغريب أن تسافر بصحبته إلى مدريد لحضور حفل عشاء Bvlgari.

إليسا لا توضّح حقيقة خطبتها

ليس من الغريب صمت إليسا بعد انتشار هذه الأخبار لتوضّح بنفسها حقيقة خطبتها، لأنها من الفنانات اللواتي لا يعرن اهتماماً للردّ على الشائعات مهما وصلت درجتها. فقد اعتدنا منها أن تترك الشائعات تتناقل دون أن توضّح أو تصرّح بالأمر شخصياً أو حتى عن طريق مدير أعمالها السيد أمين أبي ياغي.

(نواعم)