نانسي عجرم الى قبرص لإحياء حفل وهذه التفاصيل!!

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم في قبرص يوم ١٨ آذار/ مارس الجاري ومن المتوقع أن تقدم نانسي في الحفل مجموعة متنوعة من أغنياتها القديمة والحديثة.

وسيقام الحفل في فندق ميريت رويال قبرص الذي يعد من اشهر وأرقى الفنادق في قبرص وقد اوشكت تذاكر الحفل على النفاد من البارحة، على ان تصل عجرم إلى قبرص برفقة زوجها بتاريخ ١٦ آذار أي قبل يومين من موعد الحفل.

هذا وتواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد الذي سيحمل اسم “حاسة بيك” و سيتنوّع بين الأغنيات المصرية واللبنانية، الا ان الالبوم لم يكتمل بعد وبالتالي فما زال هناك أغنيات ناقصة تعمل نانسي في الوقت الراهن على اختيارها.

(نواعم)