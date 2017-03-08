هبة طوجي تطلق ألبومها الجديد.. وترقبوا اطلالتها في حديث البلد!!

انتهى المنتج والمؤلف الموسيقي أسامه الرحباني من وضع اللمسات الأخيرة على الدوبل ألبوم الجديد للفنانة هبة طوجي والذي يحمل اسم “هبة طوجي 30”.

أما اختيار الرقم “30” للألبوم، فيرمز إلى ما يحمله هذا الرقم من معان مرتبطة بمفاهيم عميقة كالإبداع والوحي والتسامح والتواصل والتفاؤل، كما أنه يرمز بطبيعة الحال لعدد الأغاني التي سيتضمنها الألبوم والذي سيتم إطلاق أول عشرة منها اليوم الأربعاء، في ما يتم إطلاق العشرون أغنية المتبقية على دفعتين، الأولى في 15 آذار، والدفعة الثانية في 22 آذار، كلها عبر تطبيق “انغامي”. كما سيتم إطلاق الألبوم المزدوج في 30 آذار في متاجر “فيرجين ميغاستورز ” في لبنان وتوزيعه لنقاط البيع المعتمدة.

هذه الأغنيات ستتنوع من حيث المواضيع والأنماط الموسيقية، وقد تمّ إنتاجها وتسجيلها تحت إشراف أسامه الرحباني بين كييف، باريس ولبنان، الأمر الذي تضيفه هبة إلى إنجازاتها الفنية مؤخراً إذ يعتبر إطلاق 30 أغنية نفذت على مستوى إنتاجي رفيع أمر بغاية الأهمية.

أما مفاجأة هبة لجميع محبيها فهي إطلالها في 23 آذار عبر برنامج “حديث البلد” عبر MTV مع الإعلامية منى أبو حمزة لتكشف لنا عن المغامرة الفنية والانجازات المتلاحقة التي حققتها هبة منذ عام وحتى اليوم> وسيتم خلال الحلقة للمرة الأولى عرض كليب “وحدي لحالي” الذي صوّر في فرنسا. هذا العمل المصوّر هو من كلمات غدي الرحباني، موسيقى وتوزيع اسامه الرحبني أما الإخراج فلمختار بيروت.