يعقوب شاهين في زيارة تحمل هدفاً انسانياً

زار محبوب العرب نجم أراب ايدول الفلسطيني يعقوب شاهين مستشفى للأطفال المصابين بمرض السرطان.

شاهين نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صوراً لزيارته الى مستشفى بيت جالا للأطفال مرضى السرطان، وصوراً تجمعه مع الأطفال الذين استقبلوه بحفاوة.