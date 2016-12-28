{ برعاية ملحم رياشي وزير الإعلام وحضور الدكتور حسان فلحة وكريمة رئيس الجمهورية ميشال عون كلودين عون روكز احتفلت اذاعة لبنان مباشرة من استوديو فيروز بالاعياد المجيدة، فاستضافت ظهر أمس فرقة المعهد الوطني العالي للموسيقى بقيادة فادي يعقوب واشراف شربل روحانا، وقدمت معزوفات فولوكلورية لزكي ناصيف، مارسيل خليفة وطوني فرح.

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{ هيستر سومسن سفيرة هولندا لدى لبنان، تقوم بزياراتها الوداعية للمسؤولين والأصدقاء لمناسبة انتهاء مهام عملها في لبنان، وسيخلف السفيرة سومسن السفير الجديد مان مارتوس شافيلا.

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{ جهاد سلامة رئيس نادي مون لاسال وبحضور رئيس اتحاد لعبة كرة المضرب أوليفر فيصل وأبطال اللعبة كرَّم مع أدارة النادي ابطاله في كرة المضرب الذين فازوا بلقب بطولة لبنان للنوادي في نسختها الأولى.

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{ جويس سالم عضو مجلس إدارة ومسؤولة العلاقات العامة في جمعية «شبيبة لمكافحة المخدرات» وقعت كتابها المعنون: «Be a Butterfly»، في مطعم «stone» بزوق مكايل، بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية. تلا ذلك حفل كوكتيل على شرف الحضور، ويذكر ان ريع الكتاب يعود لنشاط الجمعية.

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{ يستمر معرض بول كوبليان «looking at the bright side» في كاليري جانين ربيز – الروشة، من الاثنين إلى السبت لغاية 30 الجاري.

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{ بوران حلاني رئيسة جمعية «أصدقاء لبنان» في موناكو وديفانيسا نصار سفيرة الجمعية في لبنان والشرق الأوسط وزعتا الهدايا على الأطفال الذين يتلقون العلاج في مركز أمراض الدم والاورام في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة.

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