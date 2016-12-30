{ بحضور د. محمّد باقر فضل الله، والوزير السابق عبد الرحيم مراد، نظمت مبرَّة السيدة خديجة الكبرى وضمن أجواء الأعياد حفل عشاء تكريمياً لعدد من فتياتها اللواتي عقدن قرانهن.

تخلل الحفل مدائح نبوية وكلمات أكدت على مواصفات الزوجة الصالحة، واختتم بتوزيع الهدايا المالية والعينية على العروسات.

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{ المطران الياس عودة، يترأس خدمة صلاة سحر ذكرى ختانة يسوع المسيح بالجسد، عند التاسعة والقداس الإلهي عند العاشرة من صباح غد الأحد، ويستقبل عودة المهنئين بين السادسة والثامنة مساءً.

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{ المطران جورج بو جودة راعي أبرشية طرابلس يستقبل المهنئين بالعيد في دار المطرانية في طرابلس من العاشرة حتى الواحدة من بعد ظهر اليوم (السبت) ومن الثالثة بعد الظهر حتى الخامسة مساءً.

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{ الإذاعية الزميلة وداد حجاج التي تقدّم برنامج موسيقى من ذهب «على أثير اذاعة لبنان»، كرَّمتها بغداد مؤخراً بمنحها «جائزة الإبداع العربي» لعام 2016، ويذكر أن الزميلة حجاج تألقت في أيلول الماضي في «مهرجان الأردن للاعلام العربي»، وتسلمت جائزة «المايكروفون الذهبي».

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{ الروائي أحمد علي الزين صدر له مؤخراً رواية «العرّافة» عن دار الساقي، كما أطلق مركز الصفدي الثقافي مع «جروس برس ناشرون» سلسلة من الأبحاث الأكاديمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي تصدر دورياً على شكل كتاب يتضمن أبحاثاً باللغات العربية والفرنسية والانكليزية.