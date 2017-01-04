{ برئاسة النائب روبير غانم تعقد لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، عند العاشرة من صباح اليوم (الأربعاء).

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{ السفيرة الأممية د. سلوى غدار يونس تلقت عدّة رسائل وشهادات تهنئة ومباركة من منظمات ومؤسسات عالمية، إنسانية، لنيلها لقب سيّدة العالم 2016 لأعمالها الإنسانية والاجتماعية على صعيد لبنان والعالم، وذلك من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان وامينه العام السفير د. محمّد محمود الجمسي، ومن هذه الرسائل شهادة تقدير ومباركة من دير سيّدة صدنايا البطريركي في سوريا.

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{ عليا عباس المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة تقدّم ندوة بعنوان «دور وزارة الاقتصاد والتجارة في إطلاق الاقتصاد الأخضر في لبنان»، بدعوة من رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتورة دنيا المولى، الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم (الأربعاء) في قاعة الاحتفالات، الكبرى، يليها عرض مشاريع للطلاب من ضمن مقررات «أخلاقيات الأعمال».

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{ حنا غريب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبنان يعقد مؤتمراً صحفياً الثانية عشرة ظهر اليوم (الأربعاء) في مركز الحزب في الوتوات – شارع البحتري – بيروت.

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{ نبيل أبو شقرا رئيس المنتدى الثقافي اللبناني في باريس منح جائزته السنوية للإبداع اللبناني للروائي رشيد الضعيف، وللإبداع العربي للفنان التشكيلي المصري جورج البهجوري، أحد أبرز الفنانين التشكيليين في هذه المرحلة.

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{ معرض كلود مفرّج يستمر لغاية 7 الجاري تحت عنوان «Beyrouth le Monde» في «Art space» بالحمراء، من الاثنين إلى السبت، من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.

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{ مؤسسة الإمام الحكيم وفي إطار نشاطات «منتدى الأربعاء» دعت إلى لقاء حواري مع الأب رويس الاورشليمي رئيس طائفة الاقباط الاورثوذكس في لبنان تحت عنوان «الأقباط في المشرق (الدور، الرؤية، والمشروع)»، السادسة من مساء اليوم (الأربعاء) في مقر المؤسسة – بئر حسن – بناية الروان.

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{ يستضيف محيط بحيرة بنشعي – زغرتا نشاطات ميلادية تتضمن ألعاباً، عروضاً موسيقية، مسرحية وترانيم ميلادية وغيرها تستمر حتى 7 الجاري، يومياً من الرابعة بعد الظهر حتى التاسعة مساءً.

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