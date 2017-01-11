{ رجل الأعمال الحاج نزار شقير وعقيلته الأديبة سهام، وتقديراً لمساهمتهما الجُلّى في ترميم وتأهيل الحضانة النموذجية التابعة لجمعة العناية بالطفل والأم، تُقيم الجمعية حفلاً تكريمياً على شرفهما، الرابعة من بعد ظهر اليوم، في أوديتوريوم حسّانة فتح الله الداعوق – المبنى الإنمائي المهني الثقافي، غربي حديقة تلة الخياط. يلي الحفل كوكتيل.

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{ غنى بلعة جارودي رئيسة جمعية «زماننا»، وكعادتها في بداية السنة تنسّق والعضوات للإعداد لمعرض Garage Sale السنوي، الذي يتضمّن سلعاً ومواد منزلية مستعملة غير مستهلكة تتلقّاها الجمعية من العائلات لتُباع في المعرض بأسعار زهيدة يعود ريعها لأسر متعفّفة.

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{ بقيادة أندريه الحاج وعود نصير شمّة تُحيي الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية أمسية موسيقية، الثامنة من مساء الخميس 19 الجاري، على مسرح «قصر الأونيسكو».

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{ «غاليري لوسي توتونجيان» تعرض أعمال 17 فناناً لغاية 20 الشهر الجاري، من الإثنين إلى السبت، من التاسعة والنصف صباحاً وحتى السادسة والنصف مساء.

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{ برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية دعت جمعية عليّه – النور إلى مؤتمر صحفي لإطلاق حملتها الوطنية لمكافحة المخدّرات تحت شعار «بلا Drugs – نحكم، نفهم أكثر»، العاشرة والنصف من صباح اليوم، في فندق كراون بلازا – الحمراء.

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{ «معرض الخريف الثاني والثلاثون» يستمر في متحف سرسق – الأشرفية، لغاية 27 شباط المقبل، ويقدّم أعمالاً لـ52 فناناً تشكيلياً.