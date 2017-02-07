{ برعاية النائب بهية الحريري رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية، ولمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، ينظّم مجمع الحريري الرياضي دورة في التنس للقدامى على صعيد لبنان بإشراف الاتحاد، ودورة بكرة السلة بين أندية الجنوب، ودورة ستريت بول مفتوحة، وتُقام المباريات في قاعة المجمع في القياعة – صيدا، في العاشر والحادي عشر من الجاري.

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{ النائب ياسين جابر يترأس جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التاسعة والنصف من صباح اليوم.

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{ أورس سولسير الملحق السويسري للدفاع يُلقي محاضرة بعنوان «الدفاع والمجتمع: التشابه بين التجربة السويسرية واللبنانية»، السابعة من مساء اليوم، في مقر سفارة سويسرا في سرسق.

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{ المطران بولس مطر رئيس أساقفة بيروت للموارنة يترأس قدّاساً لمناسبة استقبال رعية مار مارون في الجميزة ذخائر القديس مارون من فولينينو في إيطاليا وتمثاله الموجود في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، عشية عيد أب الطائفة المارونية، السادسة والنصف من مساء اليوم، في كنيسة مار مارون – الجميزة.

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{ بقيادة المايسترو باركيف تسلاكيان يقدّم كورال الفيحاء أمسية غنائية في اوديتوريوم الحريري – حرم جامعة البلمند السابعة والنصف من مساء السبت 11 الجاري.

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{ مدرسة «لويس سيتي انترناشونال سكول» تحيي يوم الانفتاح الثقافي اللبناني – الصيني، التاسعة من صباح اليوم، في زقاق البلاط – بيروت.

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{ الياس عون نقيب محرّري الصحافة اللبنانية، استقبل الزميل والكاتب قاسم متيرك، الذي قدّم له روايته الجديدة «حسيس»، من الحجم الوسط، وتأتي في 144 صفحة، وطُبِعَتْ في دار الولاء، وهي الثانية بعد روايته «سحر».