{ برعاية مروان حمادة وزير التربية والتعليم العالي، تنظِّم جمعية متخرّجي جامعة بيروت العربية حفل عشاء بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه الجمعية، الثامنة من مساء الخميس 16 الجاري، في فندق فينيسيا – بيروت.

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{ كريم بودالي سفير الجمهورية التونسية وعقيلته يُقيمان حفل عشاء في دارتهما بالحازمية – مار تقلا، الثامنة من مساء الخميس 23 الجاري.

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{ علي نور الدين عسّاف رئيس المركز الإسلامي – عائشة بكار، دعا إلى لقاء حول «ذكريات بيروت الأصالة» «مقهى الحاج داود»، مع الكاتب عبد الفتاح خطّاب يقدّمه مؤرّخ بيروت المحامي عبد اللطيف فاخوري، السادسة من مساء الإثنين 20 الجاري، في المركز الإسلامي – قاعة الشهيد أحمد عسّاف.

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{ تيتيانا بريماك خوري عازفة البيانو تُحيي أمسية موسيقية عزفاً على البيانو، السابعة والنصف من مساء السبت 25 الجاري في أوديتوريوم الحريري بجامعة البلمند – الكورة.

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{ الشاعر عاطف أبو شقرا يوقّع ديوانه الثالث «وجع الحروف» برعاية وزارة الثقافة، وبدعوة من اللقاء الثقافي – ومنتدى الحروف، الرابعة والنصف من بعد ظهر الجمعة 24 الجاري، في قاعة قصر الأونيسكو – بيروت.

يقدّم ويُدير اللقاء الإعلامية زلفا أبو علي، ويتكلّم فيه: الأديبة د. كلوديا شمعون أبي نادر، محمود أبو شقرا، المهندسة هلا أبو شقرا، وراعي الاحتفال، إضافة إلى قراءات للشاعر من قصائد الديوان.