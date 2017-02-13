{ الرئيس حسين الحسيني والوزير السابق خالد قباني يحاضران في ندوة بعنوان «اتفاق الطائف: خلفيات وإشكالات»، الخامسة من بعد ظهر غدٍ (الأربعاء) في مقر رابطة أصدقاء كمال جنبلاط – كليمنصو – الحمراء.

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{ عناية عز الدين وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وعدت خلال احتفال أُقيم في البقاع بمناسبة «يوم المرأة العربية» بتبنّي ودعم الكوتا النسائية والنضال من أجلها.

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{ النائب سليمان فرنجية وعقيلته ريما فاجآ زوّار مهرجان «إهدنيات فصل الشتاء» بحضورهما مع الوزير يوسف فنيانوس إلى الساحة الكبرى، حيث جالوا مع زوّار معرض «لوحات الفن التشكيلي»، وتوقّفوا أمام مختلف أقسامه.

يُذكر أنّ هذا المهرجان تنظّمه لجنة «مهرجان إهدنيات الدولية» برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع بلدية زغرتا – إهدن، ويضم برامج ترفيهية وموسيقية وثقافية ورياضية.

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{ المطران جوزيف نفاع والدكتور حسين إبراهيم يحاضران عن «العائلة في الكتاب المقدّس والقرآن الكريم»، ضمن إطار سلسلة محاضرات «ثلاثاء الكلية»، التي تنظّمها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت السابعة والنصف من مساء اليوم.

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{ مسرح اسطنبولي في مدينة النبطية ينظّم أسبوع أفلام تحية إلى الموسيقار الراحل ملحم بركات، وذلك من خلال عرض مجموعة من أفلامه، تنطلق العروض في «سينما ستارز» السادسة من مساء اليوم.