{ برعاية سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء، يُطلِق غسّان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة العامة حملة «الطعم قبل كل شيء»، العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء 21 الجاري، ضمن حفل يُقام في السراي الكبير – وسط بيروت.

تتخلّل الحفل كلمات لكل من منظّمتَيْ الأمم المتحدة للطفولة والصحة العامة، كلمة الوزير حاصباني والرئيس الحريري، إضافة إلى عرض عن البرنامج الوطني للتحصين، ويلي المؤتمر حفل كوكتيل.

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{ زياد الحوّاط رئيس بلدية جبيل – بيبلوس، استقبل في مكتبه كلاً من سفيرة كولومبيا في لبنان جورجينا ملاّط وسفيرة الأوروغواي مارتا شينون، حيث تمّ التباحث في أحوال المدينة وشؤونها وكيفية التعاون بينها وبين البلدين على كافة الصعد.

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{ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل دعا إلى حضور مؤتمر البلديات الثاني «بلديات 2022» بين التاسعة من صباح غدٍ الأحد و1.00 ظهراً، في فندق هيلتون بيروت – حبتور جراند.

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{ المطران إيلي بشارة الحدّاد راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك، ولمناسبة زيارة وزير البيئة طارق الخطيب، يعقد مؤتمراً صحفياً، الثانية عشرة من ظهر اليوم، في مطرانية صيدا للروم الكاثوليك.

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{ الكاتبة والفنانة التشكيلية مي غصوب، وفي ذكرى مرور عشرة أعوام على غيابها، يُقام حفل تكريمي للإعلان عن جائزة أدبية تحمل إسمها لأفضل رواية، في قاعة متحف نقولا سرسق – الأشرفية السادسة من مساء اليوم.

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{ حبيب يونس يوقّع ديوانه الجدد بالمكتبة اللبنانية بعنوان «يا ريت عليت السما شي شوي»، باكورة سلسلة «كروم الحبر»، بدعوة من «جمعية تجاوز الثقافية»، وتحت رعاية البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، على مسرح بيت عنيا – حريصا.

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{ يارا إيلي صابر الفنانة التشكيلية، افتتحت مساء أمس معرضها الثاني بعنوان «إمرأة» في بيت الحرفي – زوق مكايل.

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{ رُزِقَ الزميل حسّان صبحي شعبان وعقيلته ميرنا تركي مولوداً ذكراً أسمياه «محمد»، الوالدة والمولود بخير. ألف مبروك.