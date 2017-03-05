{ الوزير السابق محمّد يوسف بيضون رئيس المنتدى العاملي الوطني، يفتتح المنتدى مع الرئيس حسين الحسيني ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً القاضي غالب غانم، الخامسة من عصر يوم غد الثلاثاء 7 الجاري في مبنى الثانوية العاملية، في رأس النبع – شارع عمر بن الخطاب – بيروت.

يلي الافتتاح حفل كوكتيل للمناسبة.

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{ محمّد شقير رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ولمناسبة تسلمه من سفيرة اسبانيا لدى لبنان ميلاغروس هيرناندو وسام الاستحقاق المدني برتبة فارس، الذي منحه اياه جلالة ملك اسبانيا فيليب السادس يقيم حفل كوكتيل في فندق «الفور سيزنز»، بين الخامسة والسابعة من مساء الأربعاء 15 الجاري.

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{ الدكتورة هيبة عبد الصمد، وبدعوة من دار نلسن للنشر توقع كتابها «الذات بين الحجاب والسفور» بين السادسة والثامنة من مساء غد الثلاثاء 7 الجاري في النادي العسكري المركزي – المنارة، يتحدث في اللقاء د. لطيف زيتوني من الجامعة اللبنانية الأميركية، ود. محمّد توفيق أبو علي عميد كلية الآداب في الجامعة اللبنانية.

يلي الاحتفال كوكتيل.

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{ الدكتور فؤاد زمكحل تمّ انتخابه رئيساً لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم بحضور الأعضاء والمؤسسين، وأتى الدكتور طوني غريب نائباً للرئيس، فريد الدحداح أميناً للصندوق، ايلي عون أميناً عاماً، والاعضاء: منى بوارشي، إيلي أبو جودة، إميل الشاوي، الياس ضومط، كريم فرصون، جورج غريب، نسيب نصر ورياض عبجي.

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{ زهور ضافر رئيسة الجمعية الخيرية لنساء بيروت، تحتفل مع العضوات والصديقات بعيدي الأم والطفل في «برانش» خيري تقيمه الجمعية عند العاشرة من صباح الخميس 23 الجاري في «قنطاري فيلدج» – شارع سبيرز، دعماً للعائلات المعوزة.

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{ الدكتورة هانية مصطفى حمّود دعت أصحاب الشركات العائلية في بيروت، والنساء الرائدات إلى ندوة تعقد في «creative Lebanon» – الجميزة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء 8 الجاري من تنظيم «UNIDO»، تتناول الندوة دور المرأة كفرد من أفراد العائلة في الشركات العائلية وتتحدث فيها د. حمود ثم يتبعها ندوات أخرى تتعلق بريادة المرأة والتحديات التي تواجهها، وغيرها من المواضيع المهمة حول شغف المرأة في تنفيذ المشاريع التجارية.

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{ سهيل المعبي رئيس نقابة الخضار والفاكهة بالمفرق، غادر إلى القاهرة في زيارة عمل