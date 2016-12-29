مشاريع السدود تدخل البازار السياسي  وعلى القطاع الخاص أنْ يسد النقص في المياه

لم يتحسّس المواطن اللبناني أي تحسّن على مستوى استهلاك المياه، أو حماية مصادرها من الهدر وسوء الاستغلال، لذا فإنّ «تحسين كفاءة الينابيع ومنع الهدر فيها بحسن حصرها هي الخطوة الأولى المطلوبة. ومنع هدر المياه من داخل قساطل جر المياه وقساطل التوزيع الى خارجها والذي يقدر بنسبة 30 الى 40 % من حجم المياه الجارية، هو الخطوة الثانية.

العلم والأبحاث الجيولوجية والهيدروجيولوجية للفرنسيين وأبحاث الأمم المتحدة للتنمية تؤكد أن الثروة المائية الجوفية في لبنان تتوافر داخل المخازن الكارستية وبنسبة 75%. وانطلاقا من هذا الواقع، طالب العديد من الباحثين في علوم الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا اللبنانيين منهم والأجانب والعديد من الجمعيات البيئية وممثلون عن المتضرّرين من السدود والقطاعات المدنية من الحكومة «باتخاذ القرار بتجميد العمل بالاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ووقف الأعمال الجارية في كل السدود التي تم اختيارها في مناطق جنه نهر إبراهيم وبقعاتة كنعان وبلعة وبسري».

وفي هذا المجال، تؤكد الوقائع العلمية أن جميع السدود قائمة فوق أراض كارستية مكوّنة من صخور كلسية قاسية ومشققة وتذوب بمياه الامطار، وذات نفاذية عالية، إذ تسمح بتسريب أكثر من 40% من المياه عبر سطحها، ما يسبب ضررا بيئيا وماليا كبيرا.

زعاطيطي

في هذا الجو من «عدم الرضى» على «إنجازات» الحكومة، حاولنا تسليط الضوء على الآراء العلمية الباحثة في مجال الثروة المائية في لبنان ولاسيما حقل علوم المياه الجوفية، لذا التقت «اللواء» الأستاذ الجامعي والباحث في علوم المياه الجوفية الدكتور سمير زعاطيطي، فكان الحوار الآتي:

{ بداية، ماهي ملاحظاتك العلمية على السدود التي يُراد إنشاؤها؟

– «إنّ أخطاء سد جنة العلمية هي المثل الفاضح على عقم الاستراتيجية السياسية المائية غير الوطنية وغير العلمية المرتجلة حاليا، ولعل أحدث تقرير علمي عن الموضوع هو الذي صدر عن مكتب الدراسات الألماني BGR للدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية الذي يسلط الضوء على الأخطاء الكبيرة المرتكبة عن جهل أو عن معرفة من قِبل الفريق المُصر على تنفيذ هذا السد والمتغاضي عن الأخطاء العلمية الفاضحة وعن المجازرالكبيرة بحق البيئة.

ويشير التقرير الألماني إلى «التسريب تحت سد جنة، وإلى التواصل بين مياه نهر ابراهيم ونبع جعيتا بنسبة تسريب 28% من حجم مياه نهر ابراهيم حاليا. والتسريب تحت السد مليء بالمياه ويرتفع الى نسبة 52 % من حجم المياه ألمخزنة داخل السد. ومن غير المفهوم لما لم يأخذ مشروع سد جنة بعين الاعتبار حالة الصخور الكربوناتية المشققة والمتكسّرة بدرجة كبيرة (تطور العملية الكارستية)، العائدة إلى الباجوسيان أوكسفورديان J4 العالية النفاذية (نفاذية شقوق وكسور وفراغات تذويب). كما هناك العديد من الكهوف والشقوق والمغاور في موقع السد، قياس إنحناء الطبقات في الصخور هي باتجاه عام شرق جنوب شرقي، بعكس إتجاه جريان المياه السطحية.

المياه الجوفية المتسرّبة من السطح ستتجه طبيعيا حسب انحناء الصخور، نحو نبع جعيتا إلا إذا كانت هناك ممرّات كارستية أخرى وهي على ما يبدو متطوّرة في موقع سد جنة تأخذها إلى اتجاهات جديدة الكثير من الفوالق في القسم الأعلى من مجرى نهر إبراهيم التي لم يدرس دورها أحد في رفع أوخفض وتوجيه المياه وتسريبها أو منعها من التسرب الخ…

أما فالق تنورين فقد أدّى بالصخور التي كسرها إلى التباعد العمودي بمقدار 800 متر، يقف الفالق سدا بوجه جريان الماء ويغيّر اتجاهها العام، كما يبدو أنّ قاعدة صخور الـ J4 تلتصق بقعر وادي نهر إبراهيم كما هو الحال مع فالق آخر هو فالق قهمز، هذه الفوالق تجبر المياه الجوفية المتسربة داخل صخور الجوراسيك الكربوناتية للجريان بعيدا نحو الإتجاه الوحيد المتاح لها أي الجنوبي الغربي صوب مغارة جعيتا».

سد بقعاتة كنعان

{ ماذا عن سد بقعاتة كنعان؟

– «في موقع سد بقعاتة كنعان المتن الأعلى تمّ بناء جدار السد فوق كسر أرضي كبير ممتد في المنطقة بشكل واضح ومباشرة تحت السد وصولا الى مرتفعات جبل صنين، وهناك فراغات طبيعية ناتجة عن الكسور والشقوق والتفسّخات، والفراغات والمغاور والكهوف الناتجة عن تذويب المادة الصخرية الكلسية بالمياه المتسرّبة من السطح الى العمق الصخري، فراغات تشكّل مخزنا صخريا جوفيا ذا نفاذية عالية أي قدرة على تسريب المياه من السطح الى العمق الصخري، تسمى الصخور الكربوناتية ذات الفراغات والشقوق علميا بالمخزن الكارستي. وهذا ما يفسر وجود الفراغات على طول الكسر الأرضي الذي يمر في قاعدة سد بقعاتة كنعان».

{ هل من إقتراحات؟

– «هناك اقتراحات تقرير مكتب الدراسات الألماني BGR التي تقدّم بها على مشروع سد جنة بإعادة تقييم مشروع السد للنقص الكبير في المعلومات المتعلقة بنهر إبراهيم، والتي لا يمكن التخطيط لسد جنه بغياب هذه المعلومات الأساسية. ويبدو أن الأخطاء التي ارتكبت في تركيب محطة نبع أفقا وعدم القيام بالصيانة أدّت إلى «كيول» قياسات غير سليمة. كما لا توجد محطة أو أي كيول وقياسات على نبع رويسات أيضا، لذا لا يمكن احتساب كميات المياه المتجهة نحو سد جنه بشكل عقلاني دقيق العمل على وضع محطات جديدة على أفقا ورويسات والبدء بأخذ كيول دقيقة.

وهناك ملاحظات على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي توزّع السدود المالية على كامل أرجاء الوطن، إذ لا توجد فجوة أو جورة أو شق أو وادٍ في جبال السلسلة الغربية فقط إﻻ وعملوا لها مشروع سد، وهذه ليست باستراتيجية لأنها: أولا لم تنتج عن دراسات أوأشغال وأبحاث علمية بل عن سياسي إستلم ملف الثروة المائية.. وثانيا: لأنها لم تراجع أو تأخذ بعين الإعتبار أي معطيات علمية حقيقية».

المعطيات الجيولوجية

{ ماذا عن المعطيات الجيولوجية المتوافرة عن لبنان؟

– «المعطيات الجيولوجية المتوافرة عن لبنان نتيجة أشغال البعثة الجيولوجية الفرنسية عبر الخرائط والكتيبات والمنشورات منذ 1938 – 1955- نتج عنها أنّ65 % من مساحة لبنان مرتفعات جبلية صخرية كلسية تختزن كميات مهمة من مياه أمطار وثلوج. كما تشير أشغال وتقرير الأمم المتحدة للتنمية UNDP نيويورك 1970 وخاصة الأرقام الحقيقية عن الثروة المائية إلى أنّ:

1.3 مليار متر مكعب / سنة مياه سطحية ينابيع أنهار متجدّد سنويا 3 مليارات متر مكعب / متجدد سنويا مياه جوفية في الصخور الكربوناتية.

وكما هو واضح للجميع فإنّ الاستراتيجية السابقة اعتمدت على تجميع دراسات قديمة تعود إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي، حيث قامت بها بعض المكاتب اللبنانية الملحقة بالوزارة والإنماء والإعمار ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وتكدست عبر السنين في أدراج وزارة الطاقة التي لم تنفذ منها إلا سد شبروح،وأحيلت الى مجلس الإنماء والإعمار الذي أعاد إحياءها وتنفيذها.

وتعتمد هذهالإستراتيجية كليا على تخزين مياه سطحية في برك مخازن صغيرة وصولا الى سدود كانت صغيرة يتم تكبيرها لتكبير أرباحها، ليست لها أي أسس جيولوجية، ولا يوجد أي كلام عن القواعد الصخرية لهذه البرك. كما أنه لا وجود في كل ما تم تجميعه من دراسات لتجميع المياه السطحية للبعد الثالث وهو الأهم في هكذا مشاريع، ألا وهو العمق الصخري تحت سطح الأرض».

{ ماذا عن مشاريع التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية؟

– «الكلام عن مشاريع تغذية اصطناعية للمياه الجوفية، وحتى عن منع هدر مياه الأنهار في البحر من قِبل مهندسين ومستشارين علميين لدى الوزارة، سخيف من الناحية العلمية ويدل على قصور فاضح في فهم ظروف الثروة المائية عامة واللبنانية خاصة وعن عدم تخصّص أو أدنى معرفة لمحضّري مشاريع السدود هذه في القوانين الطبيعية والجغرافية والمخازن الصخرية الكربوناتية الكارستية للثروة المائية في بلدنا عدا عن اﻷوضاع الجيولوجية والهيدروجيولوجية والتكتونية للثروة المائية الحقيقية، أي تلك الجوفية.

الثروة المائية؟

{ ماذا عن مشكلة نقص المياه؟

– «كل سنة في هذا الوقت تكون فترة الشحائح بانخفاض تصريف الينابيع واﻷنهار كمياه سطحية وتدني منسوب المياه الجوفية داخل مخازنها الصخرية، تستفحل مشكلة النقص في المياه سيما في بيروت الكبرى وقرى المتن. وينشط مؤخرا القطاع الخاص في حل هذه المشكلة عبر استثمار المياه الجوفية وبيعها ﻷصحاب الصهاريج التي تزود البيوت والمؤسسات والمطاعم والمستشفيات بالحد اﻷدنى من متطلباتها، في حين أنّه لا يعطى أي دور للآبار الخاصة التي تؤمن المياه عبر المصادر المائية الجوفية المتاحة، والتي تُسمّى عشوائية وغير مرخصة في حل مشكلة نقص المياه لأنه يُراد العمل بالسدود المائية الضخمة، ومن أراد تسوية أوضاع بعض اﻵبار لتلبية الحاجة اليومية، فهناك ضرائب عالية جدا ستزاد على حساب فاتورة المستهلك.

ويبقى على القطاع الخاص اللبناني إذا تمت خصخصة قطاع المياه أو قامت البلديات بأخذ مهمة تزويد المواطنين بالمياه. أن يقوم مكان الدولة وأن يعتمد الحلول العلمية لمعرفة كيف يستثمر الثروة المائية الحقيقية في ظل إدارة مائية فاشلة تماما وغير فعالة. إن الدولة بكل مؤسّساتها (وزارة إنماء وإعمار مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان) لم تستطع حصر وحماية مصادر المياه السطحية التي تزود المدن اللبنانية. ودليلنا على ذلك هو التلوث الجرثومي والكيميائي الذي ضرب نبع القشقوش صيف سنة 2012 ولم تتم السيطرة عليه لمدة أسبوعين، حولت مياهه بالكامل الى البحر و لم تحدد حتى الآن مصادره أونشر أسباب هذه الموجة العارمة من التلوث.

والخوف من احتمال تلوّث نبع جعيتا هو الذي استدعى من المثلث المسؤول عن المياه في بيروت الكبرى خاصة الإنماء والإعمار بتكليف المكتب الفيدرالي الألماني للدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية BGR والذي لم تعجب نتائجه العلمية المسؤولين ومافيا مشاريع السدود فطمسوا على التقارير النهائية،لكن الشركة أعطت كل النتائج العلمية التي حصلت عليها في مؤتمر للإتحاد العالمي للهيدروجيولوجيين الذي عقد في المغرب خريف 2014 وصدرت المنشورات على الأنترنت وأصبحت علنية الآن وهي متوفرة عندنا لمن يرغب بالإطلاع.

أما حاليا فإن نبعي هاب وأبو حلقة في الشمال اللذين يزودان مدينة طرابلس، معرضين للتلوث بمياه الصرف الصحي للقرى المحيطة بطرابلس والتي تصب جميعها على سطح المخزن الكارستي الذي يزود نبع هاب ويغطي نبع أبو حلقة».

سعادة

ختاما، التقينا الصحافي سعادة سعادة الذي يهتم بهذا الموضوع، فأشار إلى «صعوبة التقاط الصور في محيط بناء السدود كالصورة التي التقطها في سد بقعاتة»، متمنيا تسهيل عمل الصحافيين في نقل الواقع للمواطنين ولاسيما أنهم المعنيون في إنشاء تلك المشاريع لأنهم بحاجة لمن يؤمن لهم المياه صيفا وشتاء.