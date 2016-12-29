هل يتمكّن وزراؤنا الـ 30 من تحقيق أمنيات  وأحلام اللبنانيين المنتظرة؟

حكومة جديدة تشكّلت بعد مخاض عسير، نتجت عنه حكومة من 30 وزيرا. والأمل كل الأمل أنْ يتمكّن هؤلاء الوزراء من مسح الغبار عن «الفانوس السحري» لإخراج المارد وتحقيق أمنيات وأحلام غالبية اللبنانيين المنتظرة، الذين باتوا متعطشين لتغيير واقعهم المرير الذي ما زالوا يتخبطون به منذ سنوات وسنوات دون التقدّم خطوة إلى الأمام لأن الواقع يترجم بكلمتين «مكانك راوح».

العيون كلها تتجه لما سيقوم به هؤلاء الوزراء؟، لا سيما أن هناك بعض الوجوه الجديدة التي تشارك في السلطة لأول مرة، فهل يا ترى ستكون أعمالهم على قدر من المسؤولية، خصوصا فيما يتعلق بالوزارات الخدماتية التي يأمل منها المواطن الكثير؟ سؤال يبقى مع وقف التنفيذ إلى أن يترجم لأمر واقع. فماذا يطلب اللبنانيون من حكومتهم الجديدة، وهل ما زالوا يتأملون خيرا منها، لاسيما أنها سابقاتها خذلهم أفرادها مرارا وتكرارا؟؟.. «اللواء»استطلعت آراء عينة من المواطنين خلال جولة ميدانية قامت بها، وسجلت اللقاءات التالية:\

«لولا فسحة الأمل»

{ سامي دمشقية رجل عايش أزمات عدة إلا أنه لم يواجه ظروفا مثل التي نعيشها اليوم، يقول: «مررنا بأيام مرّة وقاسية لكننا لم نصل لهذه الدرجة من «الإستلشاق» بالمواطن. أبسط حقوقنا لا نحصل عليها، ندفع ما يتوجب علينا من فواتير وضرائب لكننا في المقابل لا نحصل على أبسط الأمور. تسألينني ماذا أطلب من الحكومة؟. أنا أسأل ماذا باستطاعة الحكومة أن تقدم لي، وهل سيسمحون لها بذلك؟، هل سيسمحون لها بأن تؤمن الكهرباء 24\24؟، هل سيسمحون لها بأن تؤمن مياه الشرب النظيفة؟، هل سيسمحون لها بأن تنشر الاستقرار الأمني؟، وكم من سؤال وسؤال…؟؟؟

نحن لا نطلب الكثير، كل ما نتمناه أن نعيش بهدوء وسلام في بلد آمن، وأن تؤمّن لنا الأمور الحياتية الخدماتية الأساسية، دون أن نضطر لدفع فاتورتين للكهرباء أو نشتري المياه ونبقى قلقين على مصيرنا ومصائر أبنائنا؟ نأمل أن يحققوا هذه المرة ما لم يتمكنوا من تحقيقه في السابق، بالرغم من أنني لست متفائلا جدا، لكن كما يقول الشاعر «ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل»، وإلى حينها لا يمكننا سوى الإنتظار والدعاء».

«المكتوب يقرأ من عنوانه»

{ هنادي حلاق بدورها ليست متفائلة من تشكيل الحكومة خصوصا أنها ضمت امرأة واحدة فقط لا غير، وتقول: «عن أي تفاؤل تسألينني؟! و»المكتوب يقرأ من عنوانه».. تأمّلنا وانتظرنا أن تشارك المرأة بفعالية بهذه الحكومة لنجد أن مشاركتها أكثر من خجولة بل معيبة، في وقت تغنّى كافة السياسيين بضرورة مشاركتها كونها نصف المجتمع، وأن صنع القرار السياسي يجب أن يكون متساويا، لكن عندما دقت الساعة الجميع عاد إلى «ذكوريته».

ماذا أطلب؟.. أطلب أن تستقر الأوضاع في البلد كي لا يبقى أبنائي في الغربة نتيجة ما نعيشه يوميا من قلق أمني وظروف متدهورة… أطلب أن تتاح فرص العمل للشباب والشابات كي لا يفكروا بالرحيل والهجرة إلى الخارج لتأمين مستقبلهم في بلد نسي أبناءه… أطلب أن تكون الجامعات والمدارس في لبنان مرتعا للعلم والثقافة لا للمشاكل والطائفية والمذهبية، فليحققوا لنا ذلك ونحن وأنتم بألف خير».

«لو بدا تشتّي غيّمت»

{ حسن صافي (أم لأربعة أولاد) تعتبر أنّه من «سابع المستحيلات» أن تتغير الظروف في هذا البلد، وتقول: «كلما أتت حكومة وذهبت أخرى أضحك بيني وبين نفسي على الناس الذين ما زالوا يتفاءلون ويعتقدون بأن السياسيين في وطننا يهتمون لأمرنا؟! أو ربما يفكرون بالقيام بحلول جذرية لتغيير واقع الحال «لو بدا تشتي غيمت».

أنا لا أطلب شيئا من الحكومة لأنني لا أنتظر أن يتحقق منها شيء، فالتجربة في هذا الوطن علمتني أن «القيامة بعيدة» والوضع كما يقولون «فالج لا تعالج» وسط كافة الأزمات التي نعيشها والتصارع على تقاسم قطعة الجبنة، لذلك من يأتي أو يذهب فالأمر سيّان بالنسبة لي، ولدنا في هذا البلد ونحن مضطرون أن نتعايش معه بكافة علاته وأزماته».

الطبابة والاستشفاء بالمجان

ختاما، التقينا عارف بو علي الذي تمنّى أنْ تتبدّل الأحوال هذه المرّة مبديا تفاؤله خصوصا أن الحكومة وُلِدَتْ قبل عيد الميلاد بأيام، لربما تكون هذه هدية أنعم الله بها علينا، ويقول: «الجميع اليوم متشائم ويائس ولم يعد باستطاعة أي مواطن أن يأمل خيرا نتيجة ما عاناه ويعانيه، لكنّني اليوم ونحن نقترب من الأعياد المجيدة أود أن أتفاءل وأن أرفع الصوت لأطالب الحكومة بكامل وزرائها بأنْ تقوم بدورها كلّ في وزارته، ليؤمنوا لهذا الشعب احتياجاته الخدماتية وحقوقه، والأهم من كل ذلك أن يتوصّلوا إلى تأمين الطبابة والاستشفاء بالمجان للجميع دون استثناء، فهذا أقل ما يمكن تقديمه للمواطن الذي ذاق القهر والذل وعانى من الحرب على مدى سنوات وسنوات.

إن شاء الله مع حلول السنة الجديدة نطوي الصفحة السوداء لغير رجعة ليحل مكانها صفحة بيضاء مليئة بالمحبة والسلام والإستقرار والإزدهار».