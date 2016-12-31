هموم كبيرة وكثيرة ينشدها الجنوبي  في ٢٠١٧ من العهد الجديد

صور – جمال خليل:

إثر شغور رئاسي دام لأكثر من سنتين ونيف وشلل مؤسّساتي فظيع على مختلف المجالات، يتطلّع المواطن اللبناني مع آخر أيام العام 2016، الذي كان حافلاً ب الأزمات السياسية والأمنية والأقتصادية أن يكون العام ٢٠١٧ عام البحبوحة والرخاء والاستقرار، ويعود هذا الوطن المشظّى الى سابق عهده وكامل عافيته ورفع الغبن عن كاهل المواطن علّه يجد في موطنه موطىء قدم وملاذاً آمناً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً بعيداً عن كل ما يدور حوله من تخبط واقتتال وتشرذ.

بعدما قطعنا شوطاً طويلاً من الإهمال والفراغ الى ان وصلنا إلى نعمة رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة التي نالت الثقة من قِبل المجلس النيابي بات على عاتقها الكثير من المسؤوليات الوطنية وغيرها، فالمواطن يأمل بعدما قطع هذا الشوط بأن يعمل الجميع على إعادة مرحلة الثقة ما بين المواطن ودولته، التي تأخذه بعين الرعاية، وتكون على قدر طموحاته وتبدّد مخاوفه بعد فترة عصيبة كادت ان تدمّر مستقبل كل مواطن، مع الأمل بفارغ الصبر ان يكون العام المقبل عام بحبوحة ورخاء على قدر المستطاع، وأن يعمل الجميع تحت مظلة واحدة هي مظلة الوطن وشعبه دون سواه.

فاضل

{ نائب رئيس «تجمّع مزارعي الجنوب» رضا فاضل تمنّى «أن يكون العام المقبل عاماً تسوده المحبة والوئام والاهتمام بقضايا الشعب الذي ضاق ذرعاً بكل شيء»، مطالباً بدعم الزراعة على اختلاف انواعها لما تشكله من قطاع حيوي يساعد في تنشيط الاقتصاد الوطني، والعمل على النهوض بهذا القطاع ودعمه أسوة بباقي الدول التي تولي كل الاهتمام له ليكون قطاعاً منافساً لباقي القطاعات الأجنبية، وفتح الحدود البرية لتصدير منتوجاتنا نظراً إلى الكلفة العالية للتصدير البحري واعتماد سياسة حكيمة يكون مردودها خدمة المزارع وليس خنقه».

وأضاف: «نتمنى في العام المقبل ان تكون كل المساعي لمصلحة هذا الشعب من خلال التكاتف السياسي والوطني حول الهدف السامي وعنوانه لبنان كل لبنان وشعب لبنان كل شعب لبنان».

حلاوي

{ من ناحيته، أمل محمود حلاوي من الدولة خلال العام الجديد «أن يبقى هذا الوطن وشعبه بألف خير بين كافة أطيافه، وأنْ تهتم وتولي العناية الكبيرة لإعادة الهيبة الى مؤسّساتها، وتطهير كل ما يلزم لتسهيل أمور المواطنين».

كما طالب حلاوي إلى «الالتفات لمصالح كافة القطاعات الاقتصادية على اختلافها لأنها الداعم غير المباشر للاقتصاد وبالتالي للدولة».

صبراوي

{ نائب رئيس بلدية صور صلاح صبراوي قال: «بعدما قطعنا شوطاً لا بأس به على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ونيلها ثقة مجلس النواب، لا بد لنا من أن نضع امام اعيننا بعضاً من التفاؤل بعد أزمة شملت كافة الصعد، حيث نأمل في العام المقبل أن يبقى وطننا العزيز بعيدا كل البعد عن كل الأزمات التي حولنا، ونتطلع من عمر الحكومة الذي لا يتجاوز الستة أشهر العمل على قانون انتخابي جديد يُرضي الجميع، الا ان الفترة وحسب اعتقادي لا تسمح بذلك».

وأضاف: «على الدولة تطبيق القانون، وعلى حكومتنا التي ننتظر منها النهوض بهذا الوطن الذي تعذب كثيراً وصبر اكثر، العمل مع كافة مؤسسات الدولة في سبيل خدمة الوطن والمواطن واصلاح كل ما فسد لينعم بشيء من الطمأنينة والهدوء والرخاء بعدما كفر بكل شيء».

وأمل صبراوي من العهد الجديد «أن يتحقق شعار الإصلاح والتغيير نحو الأفضل لأن بلدنا يستحق التضحية والعمل لأجله حتى لا نقول عيد بأي حال عدت يا عيد».