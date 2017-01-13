كي لا يغطّي سواد الاغتصاب أبيض الفرح

علياء عواضة: “أبعاد” تواصل حراكها حتى الإلغاء النافذ

تتّجه لجنة الإدارة والعدل إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقبا في حال تزوّج ضحيته، لكن يبقى انتظار اكتمال الخطوة الحضارية في أقرب جلسة تشريع، وإقرار إلغائها في الهيئة العامة، لذا وتحت شعار “الأبيض ما بيغطّي الاغتصاب”، بدأت منظّمة “أبعاد” حملتها منذ عدة أشهر لإلغاء هذه المادة أو تعديل القانون بصورة لا يمكن من خلالها إسقاط جرم الاغتصاب من خلال تزويج المغتصب بالضحية، باعتبار أنّ “الاغتصاب جريمة بغض النظر عن أي شيء آخر ويجب معاقبة المجرم”.. ولتسليط الضوء على الموضوع التقت “اللواء” مسؤولة الحملات في منظّمة “أبعاد” علياء عواضة، فكان الحوار الآتي:

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* بداية ماذا تتضمّن المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني؟

– “إذا عُقِدَ زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل، وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه. يعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم لمصلحة المعتدى عليها.. وتشمل المادة 522 الجرائم الواردة في فصل “الاعتداء على العرض” على عدّة نبذات: الاغتصاب – الفحشاء – الخطف – الإغواء – التهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء”.

* كيف تعمل منظّمة “أبعاد” لإلغاء المادة 522؟

– “بدأت “أبعاد” العمل على إلغاء المادة 522 من القانون اللبناني، التي تعفي المغتصب من الملاحقة في حال تزوّج الضحية، لأنّها إحدى المواد القانونية المجحفة بحق النساء، والتي تشكّل تمييزاً صارخاً ضدّهن، وتنتهك كرامتهن الإنسانية على كافة الأراضي اللبنانية”.

نحو إلغاء المادة

* ما الهدف من هذه “الحملة”؟

– “هذه الحملة الوطنية هي جزء من حراك نسائي بدأ منذ أكثر من أربع سنوات، وتهدف إلى الضغط باتجاه إلغائها، وإلى تأكيد أنّه من حق النساء الناجيات من الاغتصاب رفض الزواج من المغتصب، وعدم وصم المجتمع لهن بالعار. كذلك لخلق رأي عام للقضية عبر الفصل ما بين فعل الاغتصاب كجريمة وبين ما يعتبره المجتمع “شرف النساء”، ولتأكيد أيضا أنّ إجبار النساء على الزواج من المغتصب هو عمل قمعي، وعلى الأهل أن يكونوا على اقتناع بأنّ تزويج الضحية من المغتصب ليس الحل، وليس سترة للنساء بل الاغتصاب جريمة بحذ ذاته، وعلى المجرم أنْ ينال العقاب.

والجدير بالذكر أنّ النائب إيلي كيروز قد قدّم مقترحا للجنة الإدارة والعدل يرمي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني بصورة كلية، رافضا إدخال أي تعديل على النص حتى لا يفتح الباب أمام مساومة جديدة تطال حق المرأة الضحية في جسدها وكرامتها. وبالفعل قد قامت لجنة الإدارة والعدل بعقد اجتماعات للبحث في الاقتراح، وبعد التداول والمناقشة توافقت اللجنة على المبادئ الأساسية التي يرمي إليها الاقتراح، وقرّرت متابعة عملها بعد التدقيق لجهة الصياغة، ونحن في “أبعاد” كانت لنا عدّة لقاءات مع أعضاء اللجنة، وكانت الأجواء إيجابية جداً، ولو كانت هناك بعض وجهات النظر المختلفة، لكن نحن نؤمن بأنّه لن يكون هناك إجحاف تجاه مطالبنا المحقّة”.

نتائج 2016

*هل من استطلاع قامت به المنظّمة حول هذه المادة ؟

– “هذه هي أبرز النتائج بناء على استطلاع وطني قامت به منظّمة “أبعاد” خلال 2016 بالتعاون مع مركز البحوث والإستشارات، تمثّلت بالآتي:

1% فقط من اللبنانيين/ات يعلمون بوجود المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، 60% من اللبنانيين/ات يطالبون بإلغاء المادة، 85% من اللبنانيين/ات يعتبرون أن المادة 522 تمس بكرامة المرأة التي تعرضت للإغتصاب، 84% من اللبنانيين/ات يعتبرون أن المادة 522 تحمي المغتصب من الملاحقة والعقاب، 84% من اللبنانيين/ات يعتبرون أن زواج المغتصب من المرأة يؤدي إلى مشاكل أسرية واجتماعية، 80% من اللبنانيين/ات يعتبرون أن المادة 522 تتجاهل حق المرأة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والمعنوية، 81% من اللبنانيين/ات يعتبرون أن المادة 522 تحرم المرأة المُعتدى عليها من حقها في العدالة، 73% من اللبنانيين/ات يعتبرون أن وجود المادة 522 يشكل عنصر ضغط إضافي على المرأة كي تقبل الزواج بالمُغتصب، 73% من اللبنانيين/ات يعتبرون أن المادة 522 تعالج نظرة المجتمع إلى شرف الأهل والعائلة أكثر مما تعالج مشكلة المرأة، 70% من اللبنانيين/ات يرفضون مقولة أن المادة 522 تحفظ شرف المرأة”.

الخطوات المقبلة

* ماذا عن الخطوات المقبلة؟

– “نحن حاولنا بكل النشاطات والمواد الإعلانية أنْ خلق ضجة إعلامية إيجابية للوصول إلى المواطنين، وكان الضغط الفعلي خلال حملة الـ 16 يوماً الممتدة من الخامس والعشرين من تشرين الثاني حتى العاشر من كانون الأول، وسنستمر بكل إيجابية وحزم في ما يتعلّق بالمادة 522. كما أنّ “أبعاد” ستواصل وبإصرار الحراك الإعلامي والميداني والسياسي حتى ضمان إقرار الإلغاء بشكل نافذ من اللجنة، ومن ثم إحالته إلى الهيئة العامة بمجلس النواب، متعهدين بالتصدّي لمواجهة أي قانون أو مادة تماثل روحية المادة 522 في التمييز ضد النساء وانتهاك كرامتهن الإنسانية حتى أخذ الإجراءات اللازمة لحماية كامل حقوقهن، وفي نفس الوقت نؤكد ثقتنا في اللجنة ولدينا ثقة بالوعود الإيجابية التي قدّمتها إلينا بإمكانية التوجه بإلغاء هذه المادة”.