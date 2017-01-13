هربت الخادمة الأثيوبية Hatute Hanbacho Hanche

من منزل مخدومها حسن عبد الله عامر، للاتصال: 473209/03

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هربت الأثيوبية Elemtsehay Tesfaye Shibesh

من منزل مخدومها، من يجدها الاتصال: 844481/03