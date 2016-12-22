بالفيديو : مشاهد من منزل مؤسس فايسبوك قد تزهلكم

دلال ديب

نشر مارك زوكربيرغ على صحفته الرسمية على فيسبوك فيديو يصوّر فيه تفاصيل عمل مساعده الشخصي الذكي داخل منزله، الذي أطلق عليه “جارفيس”، مستمداً الإسم من الفيلم الأميركي “الرجل الحديدي”.

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