اليكم 10 نصائح لتقليل استهلاككم للانترنت

نشرت صحيفة “ستار” التركية نصائح لكل من يعاني من سرعة انتهاء حزمة الإنترنت في هاتفه المحمول. وتساهم هذه النصائح في توفير استهلاك حِزم الإنترنت عبر إجراءات سهلة وبسيطة.

وأولى هذه النصائح، التي ترجمتها “عربي21″، غلق الإشعارات التلقائية التي ترسلها تطبيقات البريد الإلكتروني.

ثانيا: إغلاق التحميل التلقائي للفيديوهات والصور التي تصل عن طريق تطبيق واتساب، وإبقاء الإعدادات في وضعية التحميل التلقائي فقط عند الاتصال بشبكة “واي فاي”.

ثالثا: ضبط خيار التحديث التلقائي للبرامج والتطبيقات على الهاتف فقط عند الاتصال بشبكة “واي فاي”، أو إغلاقها بشكل كامل، وتحديث البرامج بشكل يدوي عند الحاجة لذلك، وعدم تحديثها في حالة الاتصال بحزم الإنترنت الخاصة بالهاتف المحمول، بسبب حجمها الكبير، مع توفر تحديثات جديدة للتطبيقات بشكل متكرر.

رابعا: تخزين المواقع الإلكترونية التي تتم زيارتها بشكل متكرر، والملفات التي يتم تحميلها بكثرة في ذاكرة التخزين المؤقتة، ليتم الرجوع إليها عند الحاجة بدلا من تحميلها من حزمة الإنترنت في كل مرة.

خامسا: ضبط البرامج في حالة عدم التشغيل عند التوقف عن استخدامها؛ لأنها ستتسبب في استهلاك طاقة أكبر من البطارية، وكذلك من حزمة الإنترنت.

سادسا: الاكتفاء بتحميل الفيديوهات والمقاطع الصوتية المفضلة فقط عند الاتصال بشبكة “واي فاي”. وإذا اضطررت إلى تحميلها من حزمة الهاتف، فعليك اختيار الجودة المنخفضة للتحميل.

سابعا: الانتباه للبرامج التي تحتاج إلى حجم كبير من حزم الإنترنت، وأخذ التدابير اللازمة؛ من خلال تقليل فترة العمل على هذه التطبيقات، وتوفر أنظمة “أندرويد” و”إيه أو إس” هذه المعلومات لمستخدميها.

ثامنا: حذف البرامج التي لا نستخدمها بشكل متكرر أثناء تواجدنا خارج المنزل.

تاسعا: إلغاء خاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات على برامج إنستغرام وفيسبوك. وفي هذه الحالة يمكنك تشغيل ما هو ضروري منها؛ لتقليل استهلاك حزم الإنترنت.

عاشرا: تخزين الخرائط الإلكترونية التي تكثر الحاجة إليها أثناء وجودنا خارج المنزل؛ حتى لا تُستهلك حزم الإنترنت على الهاتف المحمول بشكل متكرر.

المصدر: عربي21