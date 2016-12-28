بالفيديو: حزب الله يعتدي على قافلة خارجة من حلب!

نشر الصحافي فداء عيتاني في صفحته على “فيسبوك” يظهر عناصر من حزب الله تعترض قافلة خارجة من المدينة المحاصرة حلب بعد اتفاق بين المعارضة السورية والنظام، ينص على وقف إطلاق النار وإخلاء الأحياء المحاصرة بشرق حلب وسط ضمانات دولية.

ويظهر الفيديو اعتداء عناصر من حزب الله على المواطنين الخارجين من حلب جسديا ومعنويا، وعلّق عيتاني على الفيديو: “رجال الله، الوعد الصادق، العهد، المصداقية، اشرف الناس:

(١٦- كانون اول ٢٠١٦: فيديو بتصوير ميليشيا حزب الله في حلب اثناء اعتراض قافلة خارجة من المدينة المحاصرة بعد اتفاق كامل وضمانات وتعهدات)“.