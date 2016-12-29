“فيسبوك” يعرف عنك أكثر مما تتخيل

يخفي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الكثير من المعلومات عن مستخدميه، خاصة المعطيات الأكثر حساسية التي يتم جمعها من البيانات التجارية.

هذه الحقيقة أكدها موقع “بيزنيس إنسايدر” الذي قال إن فيسبوك يظهر معلومات مستخدميه “غير المهمة” على شاكلة هواياتهم، والأندية التي يشجعونها، والكتب التي يفضلونها، بينما لا يكشف “المعلومات الحساسة” مثل الدخل، وأنواع المطاعم التي يقصدونها، وعدد بطاقات الائتمان الموجودة لديهم.

ورغم امتلاك هذه المنصة الاجتماعية لكل تلك المعلومات المهمة الخاصة بمستخدميه، والتي يتم جمعها من خلال بياناتهم التجارية في حياتهم العامة، بيد أن “فيسبوك” يحتفظ بها، ولا يكشفها لعامة الناس.

وقال جيفريي شيستر، المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية: “فيسبوك ليس صادقا، إنه يجمع العشرات بل الآلاف من المعلومات عن مستخدميه من عدد من المصادر المختلفة ولكنه يحتفظ بها لنفسه لاستغلالها في الإعلانات”.