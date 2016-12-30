جديد تويتر.. بث حي للجميع بنطاق ٣٦٠ درجة

اعلنت تويتر الخميس عن إتاحتها إمكانية مشاهدة فيديوهات البث الحي بنطاق ٣٦٠ درجة أمام جميع المستخدمين، سواء عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة. وقالت الشركة في مدونتها الرسمية على الإنترنت إنه بات بإمكان جميع المستخدمين الآن مشاهدة الفيديوهات بنطاق ٣٦٠ درجة والتي يتم بثها عبر تطبيق بيريسكوب التابع لها.

وذكرت الشركة أن عملية البث بزاوية ٣٦٠ درجة عبر بيرسكوب متاحة فقط لعدد محدود ومختار من الشخصيات المعروفة في الوقت الراهن، على أن يتم إتاحتها لشريحة أوسع في الأسابيع القادمة. ويمكن للراغبين في الحصول على إمكانية البث الحي عبر تطبيق بيرسكوب بنطاق ٣٦٠ التقدم في الوقت الراهن من خلال ملء النموذج الذي نشرته الشركة على مدونتها على الإنترنت.

يذكر أن تويتر استحوذت على بيرسكوب في شهر يناير ٢٠١٥، وأطلقت التطبيق رسميًا في نهاية مارس ٢٠١٥. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن تويتر أعلنت في ١٤ ديسمبر ٢٠١٦ الجاري عن إتاحتها لإمكانية البث المباشر للفيديو من خلال تطبيقها العامل بنظامي أندرويد وiOS دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق خدمة البث المباشر المملوكة لها بريسكوب.